Presiden Bantu Daerah Terdampak Banjir, Legislator PDIP Singgung Pecepatan Pendataan
jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman berharap pemerintah provinsi hingga kabupaten atau kota di Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pendataan secara cepat korban terdampak banjir.
Menurutnya, pemprov hingga pemkot di Sumbar merespons cepat Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin membantu korban terdampak bencana hidrometeorologi.
“Ini sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” ungkap Alex.
Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan kemampuan keuangan daerah di Sumbar, secara mayoritas masuk kategori sangat rendah. Termasuk tujuh daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
Alex melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh Kementrian Keuangan membuat ruang fiskal kecil.
Legislator Dapil I Sumbar itu menilai keinginan Prabowo membantu wilayah terdampak bencana hidrometeorologi memberi sinyal pusat tak meninggalkan daerah kesusahan.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan empat pesawat itu plus dua unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” ungkap Alex.
Alex mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja di Komisi IV, di antaranya Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas dan Kementrian Kehutanan.
