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Presiden Belarus Menginap di Istana Negara, Begini Penjelasaan Menlu Sugiono

Presiden Belarus Menginap di Istana Negara, Begini Penjelasaan Menlu Sugiono
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Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko saat mengecek pasukan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menjadi presiden pertama yang menginap di Istana Negara, Jakarta Pusat saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Sugiono saat kunjungan Aleksandr Lukashenko.

“(Selama di Indonesia menginap) di Istana Negara,” ucap Sugiono di halaman Istana Merdeka, pada Kamis (2/7).

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Sugiono menuturkan alasan Lukashenko menginap di Istana Negara karena permintaan langsung dari orang nomor satu di Belarusia itu.

"Kita memberikan penghormatan karena biasanya juga kalau kunjungan kenegaraan presiden yang lain berkehendak di hotel, tetapi beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di istana,” kata dia.

Sebelumnya, Lukashenko hendaknya menginap di Wisma Negara, namun diubah ke Istana Negara agar lebih representatif.

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“Presiden yang pertama di Istana Negara. Kalau di Wisma Negara terakhir itu Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen,” tuturnya.(dit/jpnn)

Presiden Belarus Aleksander Lukashenko menjadi presiden pertama yang menginap di Istana Negara, Jakarta Pusat


Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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