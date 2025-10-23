Presiden Brasil Datang, Prabowo Bikin Kebijakan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah-sekolah di Indonesia bakal mulai mengajarkan Bahasa Portugis.
Hal itu dia katakan saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (23/10).
“Saya memutuskan bahwa bahasa portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun bakal memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Menteri Dasar dan Menengah untuk melaksanakan program itu.
“Akan memberi petunjuk pada menteri pendidikan tinggi, dasar Indonesia, untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah,” kata dia.
Adapun, pertemuan Prabowo dan Lula itu juga menandatangani sejumlah kerja sama, yaitu:
1. Penandatangan dan Pertukaran Nota Kesepahaman dan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama Energi dan Pertambangan.
?
Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah-sekolah di Indonesia bakal mulai mengajarkan Bahasa Portugis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo dan Presiden Brasil Bakal Rayakan Ulang Tahun Bersama
- Bertemu Presiden Brasil, Prabowo Beri Pujian Soal Ini
- Riset IDSIGHT: Penilaian Positif terhadap Kinerja Prabowo Mencapai 77,5%
- Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva
- Menakar Kinerja Kabinet Prabowo, Menkeu Purbaya Terfavorit
- Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana