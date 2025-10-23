menu
Presiden Brasil Datang, Prabowo Bikin Kebijakan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah

Presiden Brasil Datang, Prabowo Bikin Kebijakan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah-sekolah di Indonesia bakal mulai mengajarkan Bahasa Portugis.

Hal itu dia katakan saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (23/10).

“Saya memutuskan bahwa bahasa portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun bakal memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi maupun Menteri Dasar dan Menengah untuk melaksanakan program itu.

“Akan memberi petunjuk pada menteri pendidikan tinggi, dasar Indonesia, untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah,” kata dia.

Adapun, pertemuan Prabowo dan Lula itu juga menandatangani sejumlah kerja sama, yaitu:

1. Penandatangan dan Pertukaran Nota Kesepahaman dan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama Energi dan Pertambangan.

