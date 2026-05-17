Presiden Erdogan Sebut Israel Salah Satu Pemicu Utama Krisis Timur Tengah

jpnn.com - ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Zionis Israel sebagai salah satu pemicu utama krisis yang terjadi di Timur Tengah (Timteng).

Menurut Erdogan, Israel lewat aksinya berulang kali menunjukkan kesediaan untuk menggoyahkan seluruh kawasan demi kepentingan sendiri.

"Provokasi Israel yang hingga kini masih berlangsung menjadi salah satu alasan utama krisis ini muncul," kata Erdogan kepada wartawan sepulang dari kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan.

Menurut Presiden Erdogan, Turki meyakini bahwa penting untuk terutama "menetralisasi provokasi Israel" dan kemudian berupaya membangun perdamaian berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Dia juga menekankan bahwa isu apa pun di kawasan harus diselesaikan para pemain regional tanpa campur tangan pihak luar.

“Turki akan terus berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperkuat stabilitas di Timur Tengah,” tambahnya.

Presiden Erdogan juga mendesak negara-negara di kawasan untuk melupakan keuntungan politik jangka pendek demi kepentingan negara mereka sendiri dibanding negara asing atau perusahaan multinasional. (antara/jpnn)