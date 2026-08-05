Presiden FIFA Gianni Infantino Dihujani Kritik, Erick Thohir Pasang Badan
jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan dukungan penuh kepada Gianni Infantino untuk kembali memimpin FIFA pada periode 2027-2031
Sikap tersebut disampaikan di tengah derasnya kritik dan desakan dari sejumlah asosiasi sepak bola dunia yang meminta Infantino mundur.
Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Erick menilai Indonesia telah merasakan langsung komitmen Infantino dalam mendorong kemajuan sepak bola nasional.
Menurutnya, hubungan yang terjalin antara FIFA dan PSSI telah menghadirkan berbagai program penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia.
"Indonesia telah merasakan langsung komitmen Presiden FIFA Gianni Infantino dalam mendukung transformasi sepak bola nasional. Dari berbagai program pengembangan, peningkatan kapasitas, pendampingan FIFA yang membantu mempercepat transformasi sepak bola Indonesia hingga kepercayaan untuk Indonesia menggelar kompetisi level dunia seperti FIFA World Cup U-17 2023, FIFA Series 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026," tulis Erick, Rabu (5/8).
Erick menegaskan atas dasar kerja sama dan kepercayaan yang telah terbangun selama ini, PSSI mendukung penuh Infantino untuk kembali menjabat sebagai Presiden FIFA.
"Dengan kolaborasi yang kuat dan kepercayaan yang telah dibangun selama ini, kami di PSSI menyatakan dukungan kepada Gianni Infantino untuk kembali memimpin FIFA pada periode berikutnya," tulis Erick.
Pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu meyakini FIFA di bawah kepemimpinan Infantino akan tetap menjadi organisasi yang mengedepankan pelayanan kepada seluruh anggotanya, memperkuat solidaritas, serta mendorong perkembangan sepak bola agar memberi dampak positif bagi masyarakat dunia.
Ketum PSSI Erick Thohir mendukung Gianni Infantino memimpin FIFA, meski belakangan ini Infantino dihujani kritik usai wacana menjual saham komersil Piala Dunia
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