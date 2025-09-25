Presiden FIFA Soal Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora & Ketum PSSI: Tentu Saja Tidak Apa-apa

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino menanggapi rangkap jabatan yang dipegang oleh Erick Thohir yang saat ini menjabat menteri pemuda dan olahraga (menpora) sekaligus ketua umum PSSI.

Infantino mengatakan bahwa hal tersebut bisa diterima dan tidak melanggar aturan.

“Tidak apa-apa, tentu saja, tidak apa-apa. Bapak Erick Thohir telah menunjukkan di masa lalu bahwa beliau multitalenta. Beliau dapat melakukan banyak hal dengan sangat baik,” ucap Infantino.

Baca Juga: Menpora Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Mendanai PSSI untuk Kejuaraan Tunggal

Dia mengaku mengenal baik Erick Thohir di Komite Olimpiade Internasional. Infantino menilai bahwa eks menteri BUMN itu orang yang sangat kompeten.

“Apa yang telah beliau lakukan di federasi sepak bola, apa yang telah beliau lakukan di pemerintahan, apa yang akan beliau lakukan untuk olahraga ini di Indonesia,” kata dia.

Pria asal Italia itu pun memuji Erick Thohir yang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih baik sejak menjabat sebagai ketum PSSI.

“Untuk membawa Indonesia ke tempatnya sekarang, menjadi negara yang dikagumi banyak orang,” tuturnya.

Adapun Gianni bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9).