Presiden Gemakan Hemat Energi, Pertamina Berbagi Tip Memasak Lebih Efisien dengan LPG

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengajak seluruh keluarga Indonesia memulai langkah penghematan dari dapur rumah.

Dengan cara memasak yang lebih efisien dan tepat dalam penggunaan LPG atau elpiji, masyarakat tetap bisa menyiapkan berbagai hidangan favorit keluarga tanpa boros energi.

Ajakan itu sebagai tindak lanjut atas imbauan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya hemat energi. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron, peningkatan aktivitas memasak saat Hari Raya Idulfitri merupakan hal yang wajar.

Oleh karena itu, kebiasaan memasak yang lebih efisien dapat membantu masyarakat menghemat penggunaan LPG sekaligus mendukung upaya pengelolaan energi yang lebih bijak.

“Langkah kecil dari rumah tangga dapat memberikan dampak besar. Dengan penggunaan LPG yang lebih efisien, masyarakat tidak hanya dapat menghemat energi, tetapi juga turut mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Baron menambahkan Pertamina terus mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan keamanan penggunaan LPG, seperti menggunakan regulator berstandar, memastikan tabung dalam kondisi baik, dan penempatan tabung gas di area yang memiliki sirkulasi udara yang baik.

Melalui berbagai langkah sederhana tersebut, Pertamina berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menggunakan energi secara lebih bijak sekaligus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

“Pertamina berkomitmen untuk terus mengupayakan ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tutur Baron.