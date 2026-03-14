Presiden hingga Menteri Kabinet Tunaikan Zakat di Istana Melalui Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan Zakat Istana bertajuk “Zakat Menguatkan Indonesia” itu menjadi bagian dari rangkaian sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus presiden, hingga asisten khusus presiden.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menunaikan kewajiban zakat di bulan suci Ramadan.

Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima langsung oleh Ketua Baznas Sodik Mudjahid, yang kemudian mendoakan para muzaki sebagai bagian dari tugas amil.

Melalui pelayanan Konter Zakat Istana, Baznas mencatat penghimpunan zakat lebih dari Rp3,8 miliar dari 111 muzaki pada kegiatan tersebut.

Presiden Prabowo menyebut penunaian zakat bersama jajaran kabinet merupakan bentuk teladan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan sekaligus memperkuat peran lembaga pengelola zakat.

"Kami telah memberi contoh dengan memberikan zakat dan ini menunjukan lagi peran yang sangat penting dari Baznas,” ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna usai menunaikan zakat bersama para menteri.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana pada Ramadan tahun ini.