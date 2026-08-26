Presiden Iran: Kami Terus Berdiri Teguh Menghadapi Tekanan Ekonomi

jpnn.com - ISTANBUL — Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu mencapai tujuannya melalui tekanan ekonomi terhadap negaranya.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan selama tiga jam di Bank Sentral Iran bersama Menteri Ekonomi Ali Madanizadeh, Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati, dan sejumlah ekonom, Selasa (25/8).

Pertemuan tersebut membahas indikator moneter, nilai tukar, dan keuangan Iran di tengah kondisi yang disebut Pezeshkian sebagai dampak perang, blokade ekonomi, serta tekanan eksternal.

Presiden Iran menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Menurut dia, pengelolaan pasar utama, khususnya valuta asing dan moneter, membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah, Bank Sentral, serta lembaga ekonomi lainnya.

“Pendekatan kami adalah memahami dan menyelesaikan masalah melalui interaksi dan negosiasi, tetapi pada saat yang sama, kami telah bertahan dan akan terus berdiri teguh menghadapi tekanan ekonomi,” kata Pezeshkian.

Dia mengatakan AS gagal mencapai tujuannya selama perang karena perlawanan angkatan bersenjata Iran dan dukungan masyarakat. Pezeshkian berpendapat AS juga akan “tidak mendapatkan apa-apa” dari tekanan ekonomi terhadap Iran.

Pada Senin, pemerintahan Presiden AS Donald Trump meluncurkan Operation Economic Outcast, kampanye sanksi besar-besaran yang bertujuan semakin mengisolasi Iran dari sistem keuangan global.