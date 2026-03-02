Presiden Kazakhstan Kutuk Serangan Brutal Iran ke Negara-Negara Arab

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menyurati para pemimpin Uni Emirat Arab (UAE), Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Kuwait menyusul serangan brutal yang dilancarkan militer Iran ke wilayah mereka.

Dia menyampaikan dukungan serta solidaritas kepada rakyat negara-negara tersebut.

Dalam siaran pers Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta, Senin (2/3), Tokayev mengutuk keras setiap tindakan militer yang bertujuan merusak kedaulatan dan keamanan negara-negara yang bersahabat dan memiliki hubungan persaudaraan dengan Kazakhstan.

“Negara kita secara konsisten mendukung penyelesaian seluruh persoalan internasional yang kompleks dan konflik bersenjata secara eksklusif melalui jalur diplomatik,” ujar Tokayev dalam pesannya kepada para pemimpin negara Teluk tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa Kazakhstan siap memberikan bantuan apa pun kepada "negara-negara saudara Arab".

Ia juga menyampaikan harapannya agar komunikasi dan koordinasi antara Kazakhstan dan para pemimpin senior negara-negara tersebut terus berlanjut.

Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat.

Ledakan terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab.