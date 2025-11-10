menu
Presiden Mahasiswa Uninus: Indonesia Mengalami Lompatan Besar Ketika Dipimpin Soeharto
Pak Soeharto di Vancouver, Kanada, November 1997. Foto: John Gibson/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Mahasiswa Uninus, Muhamad Juharno memberikan dukungan atas rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Dia menyebut pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Indonesia itu patut diapresiasi dari sudut pandang pembangunan dan kemajuan bangsa.

"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami lompatan besar dalam berbagai sektor: pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, perluasan pendidikan, serta stabilitas ekonomi nasional," kata Juharno dalam siaran persnya, Minggu (9/11).

Dia menyebut Soeharto berhasil membawa Indonesia dari negara yang terpuruk pascakemerdekaan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara.

"Program seperti REPELITA, transmigrasi, pembangunan jalan, irigasi, dan peningkatan produksi beras adalah bukti nyata kerja nyata yang meninggalkan jejak pembangunan hingga kini," ujar dia.

Dia mengatakan meskipun sejarah mencatat dinamika dan kontroversi, rekam jejak pembangunan nasional di era orde baru merupakan fakta yang tidak dapat dihapus.

Menurut dia, pengakuan sebagai Pahlawan Nasional bukan semata soal pribadi, tetapi penghargaan atas peran besar dalam membangun pondasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur bangsa yang manfaatnya masih dirasakan oleh generasi hari ini.

"Oleh karena itu, saya menyatakan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, dengan tetap menjadikan sejarah sebagai cermin dan pelajaran untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan," ujar dia. (cuy/jpnn)

Dukungan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto terus mengalir.

