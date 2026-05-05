Presiden Panggil Menteri Ekonomi hingga Pimpinan Lembaga, Ada yang Genting?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk pembahasan terkait ekonomi nasional.

"Nanti ada beberapa yang dibahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belum mengetahui sektor-sektor apa saja yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo.

Terkait dengan pembahasan nilai tukar rupiah, Purbaya mengatakan hal tersebut akan dilakukan oleh bank sentral.

Menurut dia, kedatangannya akan fokus pada pembahasan isu-isu ekonomi.

"Belum tahu, paling diskusi masalah ekonomi," katanya.

Pada rapat terbatas sore ini, sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Riset Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.