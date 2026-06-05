Presiden Partai Buruh Said Iqbal Buka Suara soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo

jpnn.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menanggapi isu bahwa dirinya akan bergabung ke Kabinet Merah Putih.

Dia membenarkan sudah ada pembahasan untuk bergabung menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

“Beberapa waktu lalu (sudah ada pembicaraan bergabung ke kabinet),” ucap Said saat dihubungi JPNN.com pada Jumat (5/4/2026).

Said menyebutkan kepastian dirinya bergabung ke kabinet nantinya menunggu pengumuman dari pihak Istana.

“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari mensesneg atas nama presiden, ya,” kata dia.

Tokoh buruh itu memberikan bocoran bahwa bila masuk ke dalam kabinet, dia kemungkinan akan bekerja di isu ketenagakerjaan.

“Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan,” tuturnya.