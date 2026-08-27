Presiden Pastikan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran Untuk Korban Gempa NTT

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8), untuk memastikan penanganan bencana gempa bumi berjalan efektif dan distribusi bantuan tepat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga kebencanaan agar seluruh langkah penanganan terintegrasi.

Sejak awal bencana, pemerintah telah menyalurkan bantuan logistik secara masif. Data mencatat antara 15–24 Agustus 2026, sebanyak 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, dan 10,29 ton air mineral telah didistribusikan ke wilayah terdampak.

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Selain kebutuhan pangan, pemerintah juga mengirimkan obat-obatan, tenda, selimut, matras, perangkat komunikasi, serta dua set rumah sakit lapangan.

Sektor kesehatan menjadi prioritas utama. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Soeharso-990 yang bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, untuk difungsikan sebagai rumah sakit lapangan.

Di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga juga beroperasi sebagai fasilitas kesehatan terapung, memperluas jangkauan layanan medis bagi masyarakat yang sulit mengakses rumah sakit darat.

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Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan telah dioperasikan. RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, difokuskan pada pelayanan operatif dan telah menangani 29 tindakan operasi. Sementara RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, melayani kebutuhan kesehatan darurat sekaligus operasi bagi korban gempa.

Dalam rapat penanganan bencana di Posko Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Presiden Prabowo mengumumkan penyaluran Rp 200 miliar untuk mendukung penanganan gempa.