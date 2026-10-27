Presiden PKS Harap Swasembada Pangan Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf atau AMY menilai peningkatan kesejahteraan petani harus berjalan beriringan dengan kesuksesan swasembada pangan.
Hal demikian dikatakan AMY dalam Puncak Peringatan Hari Tani Nasional 2026 yang diselenggarakan di Pringsewu, Lampung, Minggu (25/10).
"Kami ingin swasembada pangan tidak hanya berarti meningkatnya produksi nasional, tetapi juga meningkatnya kesejahteraan keluarga petani," kata dia dalam keterangan persnya, Selasa (27/10).
AMY menuturkan PKS mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan, karena menjadi prioritas program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun, dia berharap berbagai kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani dan rakyat secara luas.
"Pangan harus tersedia dan terjangkau bagi rakyat, sekaligus memberikan penghidupan yang layak bagi petani,” ujarnya.
Menurut AMY, saat ini penting dilakukan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Satu di antara potensi yang dapat dikembangkan di Pringsewu, kata dia, terkait pengolahan singkong menjadi tepung modified cassava flour (mocaf).
Presiden PKS AMY menuturkan partainya mendukung swasembada pangan, karena menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
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