jpnn.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf (AMY) mengatakan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) saat menjabat kapolri harus diusut secara transparan, adil, dan profesional.

Almuzzammil menilai pengusutan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban karena kasus tersebut sangat mencoreng moral penegak hukum negara.

Tindakan Jenderal Listyo menyadap kepala negara dinilai juga berdampak terhadap kehidupan bangsa dan bertentangan dengan prinsip siratalmustakim.

"Bagi kami, siratalmustakim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata Almuzzammil dalam keterangan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Menurut tokoh yang beken disapa dengan akronim AMY itu, istilah siratalmustakim memiliki makna nilai religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, serta cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, siratalmustakim juga dapat dimaknai sebagai sikap tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan.

Karena itu, dia menegaskan kasus penyadapan yang mencuat belakangan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

AMY meminta pemerintah dan aparat penegak hukum membuka kasus tersebut secara transparan, dan menjalankan penyidikan secara profesional.