menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Presiden Prabowo Akan Me-reshuffle 5 Menteri Pada Sore Ini

Presiden Prabowo Akan Me-reshuffle 5 Menteri Pada Sore Ini

Presiden Prabowo Akan Me-reshuffle 5 Menteri Pada Sore Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan me-reshuffle sejumlah menteri atau mengubah susunan kabinetnya.

Pergantian itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ucap Prasetyo.

Baca Juga:

Dia menjelaskan lima kementerian yang terkena reshuffle adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata dia.

Selain itu, bakal ada pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Haji.

Baca Juga:

Pelantikan dan penggantian para pejabat tersebut bakal digelar di Istana Negara pada sore ini.

“Susunan yang menjabat maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tuturnya. (mcr4/jpnn)


Berita Selanjutnya:
SBY Optimistis Kepemimpinan Prabowo Membawa Kemajuan untuk Indonesia

Presiden Prabowo Subianto akan me-reshuffle sejumlah menteri atau mengubah susunan kabinetnya.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI