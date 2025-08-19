Presiden Prabowo Akan Memerangi Tambang Ilegal, Sahroni: Rakyat Diuntungkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal yang merugikan negara Rp300 triliun.

Dia yakin rakyat akan diuntungkan apabila Prabowo bisa mencegah kebocoran negara di sektor tambang.

"Kalau ini terjadi, saya yakin masyarakat akan menikmati hasil dari upaya pemerintah, yaitu bapak presiden untuk suksesi kepentingan manfaat masyarakat," kata Sahroni menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Rapat Paripurna mengaku akan menindak ribuan tambang ilegal.

Prabowo dalam pidato juga akan menindak para pelindung tambang ilegal, termasuk ketika pelakunya dari petinggi TNI atau Polri.

Sahroni melanjutkan bukan rahasia umum ketika jenderal di TNI atau Polri dikabarkan menjadi pelindung tambang ilegal.

"Itu bukan rahasia umum. Itu sudah pasti ada. Dugaan yang disampaikan Pak Prabowo, ada," kata legislator Fraksi NasDem itu.

Menurut Sahroni, Fraksi NasDem menjadi bangga kepada Prabowo, karena punya komitmen memberantas tambang ilegal dan para pelindung aktivitas gelap itu.