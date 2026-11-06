Presiden Prabowo Bakal Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan hibah tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Gedebage.

Hibah tersebut ditargetkan diterima pada pertengahan November 2026 sebagai upaya menambah fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat baru di Gedebage diharapkan dapat memperluas jangkauan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bandung yang hingga kini masih mencapai 7.893 anak.

"InsyaAllah, mudah-mudahan pada pertengahan November kami sudah menerima hibah tanah dari Presiden Prabowo untuk membangun satu Sekolah Rakyat lagi di Gedebage," kata Farhan di Bandung, Jumat (6/11).

Farhan menyebut, saat ini terdapat dua Sekolah Rakyat yang sudah dioperasikan Kementerian Sosial di Kota Bandung.

Kehadiran satu sekolah tambahan di Gedebage diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan.

"Untuk penanganan Anak Tidak Sekolah saat ini kami sangat berharap pada program Sekolah Rakyat," ucapnya.

Menurutnya, persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga minimnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak.