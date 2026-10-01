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Presiden Prabowo Bakal Lantik Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Siang Ini

Presiden Prabowo Bakal Lantik Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Siang Ini
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Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026). Foto: Tangkapan Layar akun DPR RI di YouTube.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (1/10) setelah pelaksanaan ibadah salat Zuhur.

Informasi itu terungkap saat DPR menggelar Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Mulanya, rapat menyetujui surat dari Prabowo terkait pemberhentian Jenderal Sigit sebagai Kapolri.

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Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin rapat meminta persetujuan para legislator terkait pemberhentian Jenderal Sigit dari Kapolri.

"Pemberhentian dengan hormat Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dapat disetujui," kata dia dalam rapat, Kamis.

Para legislator menjawab setuju pemberhentian Jenderal Sigit, lalu Puan mengetuk sekali palu sebagai tanda pengesahan.

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Setelah persetujuan pemberhentian, Puan selaku pemimpin rapat meminta persetujuan pengangkatan Komjen Suyudi sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sigit.

"Kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui," ujarnya dalam rapat.

Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Kepala BNN Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis (1/10) setelah ibadah salat Zuhur.

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