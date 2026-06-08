Presiden Prabowo Bakal Lantik Pimpinan BGN Hingga Said Iqbal Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7) pukul 16.00 WIB.

Selain Nanik, Prabowo juga mengangkat dua Wakil Kepala BGN baru yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Hal demikian seperti disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

"Hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan BGN," kata Pras sapaan Prasetyo Hadi, Senin.

Kepala Negara pada Senin bakal pula melantik Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Menurut Pras, pelantikan terhadap Said Iqbal sebagai komitmen Kepala Negara mencari formula paling tepat memastikan selesainya masalah ketenagakerjaan.

"Beliau (Said Iqbal, red) akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," ungkap dia.

Adapun, Nanik dilantik sebagai Kepala BGN setelah sebelumnya menggantikan Dadan yang dicopot Presiden Prabowo.