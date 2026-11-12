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Presiden Prabowo: Becik Ketitik, Olo Ketoro

Presiden Prabowo: Becik Ketitik, Olo Ketoro
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan makna pepatah Jawa “becik ketitik, olo ketoro" di hadapan sejumlah petinggi partai politik dan kader NasDem.

Pepatah Jawa itu yang secara harfiah berarti perbuatan baik akan tampak, begitu pun dengan perbuatan buruk yang akan terlihat pada akhirnya.

Sing becik ketitik, sing olo ketoro. Yang benar akan kelihatan, yang salah juga,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat puncak peringatan HUT ke-15 NasDem di Jakarta, Rabu (11/11) malam.

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Presiden Prabowo kemudian mengutarakan kesannya terhadap kata dalam bahasa Arab yang merupakan penggalan ayat dalam Qur'an Surat Al-Fatihah, yaitu "shiratal mustaqim".

Bagi Presiden, shiratal mustaqim yang dapat diartikan sebagai jalan yang lurus, menyiratkan makna setiap manusia selalu dihadapkan pada berbagai pilihan, termasuk memilih jalan yang benar, meskipun jalan menuju ke sana penuh rintangan atau tidak mudah.

Dalam pidatonya, Presiden menyatakan dirinya bertekad untuk memilih jalan yang benar, meskipun tidak mudah.

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Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh pihak untuk berbuat hal yang sama, untuk berani membedakan hal yang benar dan salah.

"Jalan yang benar membela kebenaran dan keadilan. Jalan yang benar, ajaran nenek moyang kita, ajaran orang tua kita, bela mereka yang lemah, karena yang kuat sudah enggak perlu dibela," ujar Presiden.

Presiden Prabowo mengucapkan pepatah becik ketitik, olo ketoro, yang maknanya perbuatan baik akan tampak, begitu pun dengan perbuatan buruk.

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