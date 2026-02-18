Presiden Prabowo Belum Berencana Bahas Pengembalian UU KPK ke Versi Lama

menu
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum pernah membahas rencana mengembalikan UU KPK versi sebelum direvisi pada 2019.

"Belum ada. Belum ada kami bahas," kata Pras, sapaan Prasetyo Hadi menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Dia mengatakan pemerintah saat ini juga belum ada rencana membahas pengembalian UU KPK versi lama.

"Tidak ada. Tidak ada," kata Pras.

Dia mengatakan Presiden Prabowo juga tak membahas soal pengembalian UU KPK versi lama ketika bertemu eks ketua lembaga antirasuah Abraham Samad. 

"Enggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," ujar Pras.

Politikus Gerindra itu kemudian ditanya soal sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama.

"Apa hubungannya, nih, dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada," kata Pras.

