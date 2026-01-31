Presiden Prabowo Beri Kado Beasiswa Spesial Lewat Kemenpora, Cek Syaratnya!

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membuka seleksi Program Beasiswa Bidang Keolahragaan bagi para atlet dan tenaga keolahragaan Indonesia.

Program hasil kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini ditujukan untuk menjamin masa depan insan olahraga melalui jalur pendidikan formal.

"Kami ingin memastikan para atlet terbaik Indonesia punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri mereka melalui jalur pendidikan," tulis Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melalui akun media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan, program beasiswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan kepada para atlet yang aktif, mantan atlet berprestasi, dan tenaga keolahragaan.

Penerima beasiswa adalah mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat magister (S2) dan doktor (S3).

Menpora menjelaskan bahwa kehadiran program itu merupakan bagian dari usaha kementerian yang dipimpinnya agar para atlet yang sudah berjuang untuk Indonesia bisa hidup layak setelah tidak lagi aktif menjadi atlet.

Dia mengajak insan olahraga yang memenuhi persyaratan untuk menerima beasiswa tersebut agar bisa mendaftarkan diri.

Pendaftaran beasiswa telah dibuka sejak 2 Januari dan akan berlangsung hingga 5 Februari, mencakup pendaftaran akun Sitenor, pembaharuan data, unggahan dokumen surat pengantar pada akun Sitenor.