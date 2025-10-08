Presiden Prabowo Beri Semangat untuk Timnas Indonesia Menjelang Lawan Arab Saudi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan suntikan semangat kepada skuad Timnas Indonesia menjelang laga melawan Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup B di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah (9/10).
Dari sambungan video telekonferensi gawai Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, yang juga Ketua Umum PSSI, di Jakarta, Rabu malam, Presiden Prabowo menanyakan langsung kesiapan Timnas Sepak Bola Indonesia kepada pelatih, Patrick Kluivert.
"Halo, apakah kalian siap untuk pertandingan besar malam ini?" tanya Presiden Prabowo kepada Kluivert.
Kluivert, yang berada di dekat Erick Thohir, langsung menjawab siap. "Kami siap. Kami semua siap," kata Kluivert menjawab Prabowo.
Dalam percakapan yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan pesan-pesan dan doa untuk kemenangan Timnas Indonesia malam ini.
"Terima kasih semuanya. Saya berdoa kalian akan berhasil. Lakukan yang terbaik, dan beri kami kabar baik malam ini. Selamat berjuang," kata Presiden Prabowo, yang kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan seluruh pemain timnas.
Timnas Sepak Bola Indonesia dijadwalkan melakoni dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup B, yaitu pertama melawan tuan rumah, Arab Saudi pada Kamis (9/10) dini hari pukul 00.15 WIB, dan lanjut melawan Timnas Sepak Bola Irak pada Minggu (12/10).
Dari dua pertandingan itu, hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim penghuni peringkat kedua akan lolos ke playoffantarbenua, sementara tim peringkat ketiga dipastikan gugur.
