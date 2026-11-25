Presiden Prabowo Bertemu dengan Dasco, Hanya Berdua Saja
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco mendatangi Istana Negara dan melakukan pertemuan secara tertutup pada Selasa (24/11) kemarin.
“Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Selasa 24 November 2026,” bunyi keterangan akun resmi @Sekretariat.Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasco menyampaikan sejumlah laporan sekaligus aspirasi yang diterima DPR RI dari masyarakat.
Berbagai masukan itu disebut sebagai menjadi bagian dari komunikasi antara lembaga legislatif dan pemerintah.
“Dalam pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut Wakil Ketua DPR menyampaikan berbagai laporan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat melalui DPR RI,” lanjut keterangan unggahan tersebut.
Unggahan tersebut menuliskan bahwa pertemuan Prabowo dan Sufmi Dasco memperlihatkan komunikasi langsung antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menyalurkan berbagai persoalan serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. (dit/jpnn)
Sufmi Dasco bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara dan melakukan pertemuan secara tertutup pada Selasa (24/11).
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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