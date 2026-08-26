Presiden Prabowo Bertolak ke NTT Mengunjungi Korban Gempa

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunker itu untuk melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat, serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan dengan baik.

Kunjungan tersebut juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT.

“Bapak Presiden sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana,” ucap Prasetyo dalam keterangan, Rabu (26/8).

Dia mencontohkan Sekretariat Presiden telah menyalurkan bantuan logistik antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan sejak 15 hingga 24 Agustus 2026. Dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.

Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan juga dioperasikan, yakni di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, untuk pelayanan operatif dengan 29 tindakan operasi yang telah dilakukan secara kumulatif. Kemudian, di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat dan tindakan operasi bagi korban gempa. “Penanganan dampak bencana gempa NTT tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja,” kata dia.

Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan.

“Pemerintah akan terus bekerja agar masyarakat NTT yang terdampak tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi bencana dan dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal,” tuturnya. (dit/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru:

