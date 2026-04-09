menu
JPNN.comJPNN.com
Presiden Prabowo Bicara soal Produksi Sedan Listrik Besar-besaran, Kalimatnya Tegas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bisa memproduksi sedan listrik secara besar-besaran pada 2028 mendatang.

Langkah itu dilajukan sebagai dari pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

"Memang rencana kami, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik," kata Prabowo dalam pidato pada peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan Indonesia saat ini telah memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan komersial listrik seperti bus dan truk, yang dinilai menjadi langkah penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Untuk mendukung rencana tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil sedan listrik.

"Kami juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan. Sedan dari listrik," kata Prabowo.

Baca Juga:

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan Presiden Prabowo meminta perguruan tinggi mendukung percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta konversi kendaraan listrik.

Brian menjelaskan dukungan tersebut dilakukan melalui riset, kajian, serta hasil penelitian dari perguruan tinggi untuk membantu percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan bersih, khususnya PLTS yang diarahkan untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang dinilai masih mahal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

