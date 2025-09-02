Presiden Prabowo Bilang Polisi Kadang-Kadang Khilaf

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan polisi dalam menjalankan tugas terkadang melakukan kekhilafan dan hal terpaksa.

Justru menurut Presiden Prabowo, pihak yang jelas bersalah adalah oknum yang membuat kerusuhan hingga menimbulkan korban tak berdosa.

Presiden Prabowo mengatakan atas alasan itulah dia mengunjungi korban luka dari aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Jakarta pada pekan lalu, yang kini sedang dirawat di RS Polri, Jakarta Timur.

"Saya datang karena polisi kadang-kadang, ya, namanya, menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada yang keterpaksaan," tutur Presiden.

"Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang membuat kerusuhan sampai rakyat tidak berdosa," lanjutnya saat memberikan keterangan pers di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Prabowo menegaskan bahwa Kapolri akan menindak tegas yang jelas melakukan kesalahan dalam tugasnya.

Saat ini, penyelidikan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran, terutama saat pembubaran massa aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) malam terus dilakukan.

Walakin, bukan berarti aparat yang bertugas siang dan malam, bahkan mengalami luka berat itu melakukan kesalahan yang sama.