Presiden Prabowo Buka Tanwir & Milad ke-114 Muhammadiyah, Mendagri Tito Turut Hadir

jpnn.com, PALU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang juga menjabat sebagai Mendikdasmen.

Turut hadir Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla serta sejumlah tokoh nasional.

Orang nomor satu di RI itu mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, organisasi tersebut telah menunjukkan kiprah nyata melalui berbagai bidang pengabdian, terutama pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

“Kebesaran Muhammadiyah adalah karena Muhammadiyah bekerja sungguh-sungguh di bidang yang dipilihnya, mengabdi secara nyata kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Tentunya dalam semangat agama Islam, tapi yang diutamakan adalah karya nyata yang bermanfaat,” ujar Presiden.

Dia menyoroti luasnya jaringan amal usaha Muhammadiyah yang meliputi 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, sekitar 8.000 sekolah dasar hingga menengah, serta 20.000 taman kanak-kanak.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen organisasi Muhammadiyah.