Presiden Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU di Jombang

jpnn.com, SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sekaligus menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penutupan Muktamar ke-35 NU direncanakan berlangsung pada Senin pagi.

"Insyaallah besok jika tidak ada halangan Muktamar akan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada pukul 09.00 pagi," kata Gus Ipul di Jombang, Minggu (30/8) malam.

Gus Ipul mengimbau peserta Muktamar NU, santri, dan masyarakat yang hendak mengikuti agenda penutupan untuk datang lebih awal. Para peserta diharapkan sudah berada di lokasi sekitar pukul 07.00-08.00 WIB.

Menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 NU akan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Prabowo sebelumnya juga hadir dan membuka Muktamar NU pada Kamis (27/8).

"Jika Presiden hadir saat penutupan Muktamar Ke-35 NU, tentunya menjadi sejarah, sebab sebelumnya saat pembukaan muktamar, presiden juga hadir didampingi wapres dan pejabat lainnya," ujar Gus Ipul.

Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq juga mengonfirmasi rencana kehadiran Presiden Prabowo. Menurut dia, informasi mengenai kehadiran Presiden telah disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, insyaallah terkonfirmasi hadir, karena tadi Mas Teddy (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) sudah memberikan informasi lewat WhatsApp bahwa Presiden mengusahakan sebelum pukul 10.00 WIB sudah penutupan karena Presiden ingin hadir," kata Gus Rozaq.