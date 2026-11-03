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Presiden Prabowo Disadap Sejak 2025, Bagaimana dengan Wapres Gibran?

Presiden Prabowo Disadap Sejak 2025, Bagaimana dengan Wapres Gibran?
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Presiden RI Prabowo (kiri) dan Wakil Presiden RI Gibran (kanan). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut disadap.

Hal itu dikatakan Yusril saat konferensi pers terkait “Penangkapan Sejumlah Perwira Tinggi Polri Terkait Isu Penyadapan Presiden Prabowo”, di Trinity Tower, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11).

Menurut dia, sejauh ini yang baru diketahui disadap adalah Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri.

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“Wallahu a'lam bish-shawab. Apa namanya, yang baru saya dengar adalah bahwa Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi,” ujar Yusril.

“Jadi, saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” lanjutnya.

Penyadapan sudah dilakukan kurang lebih selama satu tahun sejak 2025 atau beberapa bulan setelah Prabowo dilantik.

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“Mulai bulan Januari sampai sekarang proses penyadapan itu masih berlangsung sampai dilakukan ada pelaporan dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan ini,” kata Yusril.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut disadap.

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