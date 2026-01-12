Presiden Prabowo Hadir di Banjarbaru Untuk Meresmikan Sekolah Rakyat

jpnn.com, BANJARBARU - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin siang untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 Provinsi.

Sekretariat Presiden di Jakarta, menginformasikan bahwa Kepala Negara tiba di lokasi acara sekitar pukul 11.00 WITA.

Presiden langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang menjadi lokasi peresmian Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Prabowo Segera Bangun Proyek Hilirisasi dan Energi Senilai USD 6 Miliar Pada Februari

"Agenda ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional," demikian petikan keterangan resmi pemerintah.

Dalam keterangan itu disebutkan, acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias oleh masyarakat.

Dari bandara setempat hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui Presiden. Mereka menyapa Presiden dengan lambaian tangan.