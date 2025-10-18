Presiden Prabowo Hadiri Wisuda UKRI Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menghadiri kegiatan sidang sinat terbuka wisuda 521 sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Center, Kota Bandung, Sabtu (18/10/2025).
Pantauan JPNN di lokasi, Presiden Prabowo tiba pukul 10.40 WIB dengan mengenakan kemeja jas berwarna abu dan celana hitam serta kopiah hitam.
Dia tampak didampingi sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Selain itu, tampak hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Rektor UKRI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir UKRI berhasil meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dari predikat Baik menjadi Baik Sekali.
Pencapaian tersebut diraih pada 25 Maret 2025 melalui SK BAN-PT Nomor 2.102/BAN-PT/03.05/2025.
“Pencapaian momentum ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas,” kata Dasco.
Politikus Gerindra itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung, serta mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan universitas.
