jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto harus mengirim surat yang berisi dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming pada hari ini, Senin 23 November 2026, paling lambat pukul 23.59 WIB.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, mengatakan pengiriman surat itu setelah MPR RI memutuskan Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan Wakil Presiden akan diselenggarakan pada 11 Desember 2026.

Berdasarkan jadwal itu, Presiden Prabowo harus mengirim nama-nama cawapres 14 hari kerja sebelum sidang paripurna dengan batas waktu pada Senin.

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"Hitungan kami, Presiden harus sudah mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini sampai dengan pukul 23.59 WIB," kata Muzani.

MPR RI segera mengirim surat ke Presiden terkait hal tersebut. MPR RI, lanjutnya, akan menunggu surat dari Presiden pada hari ini.

"Hari ini kami akan tunggu surat dari Presiden untuk mengajukan nama dua nama calon wakil presiden tersebut," kata dia.

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Sebelumnya, MPR memutuskan Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan Wakil Presiden (wapres) kembali diundur dan menjadi tanggal 11 Desember 2026.

Pengunduran jadwal itu dilakukan setelah MPR mendengar berbagai masukan soal polemik konstitusi jika agenda tersebut digelar pada 9 Desember 2026.