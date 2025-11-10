Presiden Prabowo Ingatkan Kader Gerindra

jpnn.com - Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kader partainya agar senantiasa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka.

"Kita pasti menghadap, kita tidak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, lebih baik kita dikenang," kata Prabowo, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Prabowo menyampaikan pesan itu dalam acara Taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/11).

Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau semua kader Partai Gerindra yang tengah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Menurut dia, lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat.

"Dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak, ibu hamil seluruh Indonesia," imbuh Prabowo.

Dia pun menekankan bahwa seorang pemimpin negarawan sejati juga harus lebih peka menghadapi keadaan bangsanya.

"Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan," ujar Prabowo.(ant/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini:

