Presiden Prabowo Ingin Kereta Cepat Sampai Banyuwangi, Bukan Hanya Surabaya
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ingin membangun kereta cepat dari Jakarta hingga Banyuwangi.
Dia menyebutkan bahwa kereta cepat jangan hanya berhenti di Surabaya seperti yang diwacanakan.
“InsyaAllah, Saya minta tidak hanya Surabaya, (Kereta Cepat sampai Banyuwangi),” ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11).
Menurut dia, kereta cepat yang hanya sampai ke Surabaya sudah masuk dalam wacana lama.
“Surabaya itu zaman dahulu, sekarang Banyuwangi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.
"Tadi kami bicarakan, memang masalah dari kami karena masih belum selesai menyusun aturan, itu aja simple, tetapi kalau sudah ada kami (pemerintah RI, red) akan mulai bicara joint study," ucap Luhut.
Proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah masuk ke dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kereta cepat jangan hanya berhenti di Surabaya seperti yang diwacanakan, tetapi sampai Banyuwangi
