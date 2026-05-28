Presiden Prabowo Instruksikan Bahasa Prancis Dipelajari di Semua Jenjang Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas dan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama bidang pendidikan antara Indonesia dan Prancis guna menghadapi perkembangan dunia di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis waktu setempat.
"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Presiden Prabowo dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Menurut Presiden Prabowo, penguasaan bahasa asing termasuk Prancis, menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang terus berkembang, seiring dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.
Presiden Prabowo menilai kerja sama kedua negara di bidang sains dan teknologi terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia dan Prancis dalam menjaga stabilitas dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga perang dan konflik tidak akan membawa manfaat bagi pihak manapun.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembelajaran bahasa Prancis diperluas dan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 450 KK di Tanjungpinang Terima Daging Kurban dari Presiden Prabowo
- Riza Patria Menyinggung soal Pihak yang Nyinyir Selalu Menyalahkan Pemerintah
- Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Bantuan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Sah dan Bermanfaat untuk Rakyat
- Prabowo Kurban 1.098 Ekor Sapi, Diberikan ke Seluruh Provinsi hingga Kabupaten
- Gelontorkan Rp 100 Miliar dari APBN untuk Beli 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo
- Tiba di Paris, Presiden Prabowo Disambut Ratusan Diaspora Indonesia