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Presiden Prabowo: Kita Berada Dalam Kondisi Harus Survival

Presiden Prabowo: Kita Berada Dalam Kondisi Harus Survival
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Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang dan evaluasi program kerja pemerintah serta menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym. (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus survival. Menurut Prabowo, kondisi survival atau bertahan ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia.

“Saudara-saudara sekalian, kita berada dalam kondisi harus survival, dan ini tidak hanya kita, banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita,” ucap Prabowo saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Kepala Negara mengatakan bahwa dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan rakyat. Prabowo mengaku sudah berkali-kali menyampaikan di hadapan umum dan internal bahwa garis politik yang dijalankannya adalah tradisi yang diwarisi.

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“Yang kita dapat warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu kita ingin menghormati semua negara dan semua kekuatan besar,” kata dia.

Tak hanya itu, ketua umum Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa saat ini Indonesia harus bertahan dan menyelamatkan kekayaan negara.

“Kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” kata Prabowo di hadapan jajarannya. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus survival


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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