Presiden Prabowo Kunjungi Rumah Almarhum Affan Kurniawan, Pengamat Merespons

Presiden Prabowo bertemu orang tua dari driver ojek online Almarhum Affan Kurniawan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi rumah almarhum Affan Kurniawan di bilangan Blora, Jakarta Pusat pada Jumat (29/8/2025) malam.

Prabowo bertemu dan memeluk keluarga korban dengan penuh haru pada Jumat (29/8/2025).

Untuk diketahui, salah satu pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis (Rantis) barracuda milik Brimob saat berunjuk rasa di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025).

Tragedi Pejompongan ini tentu saja menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga dan juga komunitas Ojol se-Indonesia.

Ribuan ojek online ikut menghadiri pemakaman Alm. Affan Kurniawan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih mengatakan langkah Presiden Prabowo mengunjungi keluarga almarhum Affan Kurniawan  menunjukkan langkah kesatria sebagai pemimpin.

“Saya melihat bagaimana Presiden Prabowo datang untuk memberikan jaminan bagi keluarga bahwa negara hadir dan akan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Ini sangat baik dari sisi komunikasi politik,” kata Frans Saragih.

Sebelumnya, kata Frans Saragih, Prabowo juga menemui keluarga korban peristiwa Mei 1998.

