Presiden Prabowo Lantik Didit Herdiawan Jadi Kepala Otorita Pengelola Pantura

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang dilantik ialah Didit Herdiawan.

Lalu, Wakil Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Darwin Trisna, dan Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa Suhajar Diantoro.

Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Seusai Keppres dibacakan, Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Prabowo diikuti peserta yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjut sumpah jabatan itu.

Selain ketiganya, Eks Menhan itu juga melantik Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Kepala Badan Narkotika Nasional.