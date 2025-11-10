menu
Presiden Prabowo Lantik Rektor IPB Arif Satria Sebagai Kepala BRIN
Prabowo saat membacakan sumpah jabatan Prof. Arif Satria sebagai Kepala BRIN dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN, di Istana Negara, pada Senin (10/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta Pusat, para Senin (10/11).

Prabowo melantik Prof. Arif Satria sebagai Kepala BRIN dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Arif dan Amarulla.

“Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Prabowo diikuti keduanya.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selain Arif dan Amarulla, Prabowo juga melantik Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial yang diisi oleh Dr. Dwiarso Budi Santiarto.

Adapun, Arif sendiri saat ini masih menjabat sebagai rektor Institut Pertania Bogor (IPB). (mcr4/jpnn)

Rektor IPB Prof Arif Satria Apresiasi Satu Tahun Kinerja Mentan SYL

Prabowo melantik Prof. Arif Satria sebagai Kepala BRIN dan Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

