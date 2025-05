Presiden Prabowo-Macron Saksikan MoU PORDASI dengan Prancis

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Prancis semakin memperkokoh hubungan bilateral, salah satunya pada sektor olahraga berkuda.

Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) bersama lima pemangku kepentingan utama olahraga berkuda Prancis resmi menandatangani perjanjian kerja sama strategis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyaksikan langsung penandatangan Cooperation Agreement yang dilakukan oleh Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo dan Direktur Jenderal IFCE Jean-Roch Gaillet.

Agenda tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari kunjungan kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025.

Perjanjian dilakukan antara PP PORDASI dengan The French Equestrian Federation (FFE), France Galop, The Association for Training and Social Action of Racing Stables (AFASEC), The French Horse and Riding Institute (IFCE), dan Filiere Cheval.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut kunjungan PP PORDASI ke Paris pada 6-9 Maret 2025. Kemitraan ini juga diperkuat dengan Rencana Aksi 2022–2027 yang mencakup eksplorasi kerja sama pada bidang olahraga berkuda.

"Hari ini adalah tonggak sejarah bagi olahraga berkuda Indonesia. Kerja sama ini akan membuka pintu bagi transfer pengetahuan, pengembangan bakat, dan peningkatan infrastruktur, sekaligus membawa olahraga berkuda Indonesia ke panggung internasional," ujar Aryo Djojohadikusumo dalam keterangan resminya.

Menurut Aryo, perjanjian ini memiliki tujuan utama mengembangkan dan menciptakan kemitraan di sektor olahraga berkuda yang mencakup lima hal.