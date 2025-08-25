Presiden Prabowo Melantik Irjen Suyudi Ario Seto Jadi Kepala BNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Irjen Suyudi Ario Seto sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Irjen Suyudi dipercaya menggantikan Komjen Marthinus Hukom.

Pemberhentian Marthinus dan pengangkatan Suyudi sebagai kepala BNN ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan kepala BNN itu digelar bersamaan dengan pejabat lainnya, yaitu Komjen Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kemudian Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Kemudian, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, dan Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diikrarkan oleh Kepala BNN baru beserta pejabat lainnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini.

Selepas prosesi pengambilan sumpah, Irjen Suyudi menandatangani surat berita acara bersama Presiden Prabowo. Selepas semua pejabat baru hari ini menandatangani surat berita acara itu, Presiden Prabowo kemudian menyalami mereka satu per satu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid,l.