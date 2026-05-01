Presiden Prabowo Mendengar Keluh Kesah Akar Rumput, Petani SWB Indonesia Berikan Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih, yang keempat kalinya.

Hal ini bukti nyata dalam situasi ekonomi tidak menentu, negara hadir melakukan pembenahan.

Salah satunya adalah pengangkatan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina.

Figur asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diharapkan dapat membangkitkan kembali integritas yang berpihak kepada pelaku usaha.

Hal ini disampaikan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Hutapea dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2026) di Jakarta.

Benny sapaan akrabnya berharap pergantian Kepala Badan Karantina ini dapat memperbaiki sistem kepemimpinan sebelumnya.

"Harapanya kepala badan karantina baru dapat memberikan kepastian regulasi tumpang tindih kewenangan sectoral kelembagaan pemerintahan," ujarnya.

Benny saat ini sudah menyusun makalah terkait urgensi pembenahan.