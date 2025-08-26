menu
Presiden Prabowo Menyiapkan Pengganti Immanuel Ebenezer Untuk Posisi Wamenaker
Presiden Prabowo usai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer untuk posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Hal itu dikatakan Prabowo saat diminta tanggapan mengenai pengganti Immanuel alias Noel.

“Ada, nanti tenang saja,” ucap Prabowo seusai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku sudah mengurus dan memproses penggantian jabatan wamenaker itu.

“Sudah diurus semuanya itu,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Pemecatan itu menyusul status Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

“Menyikapi perkembangan kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer, yang sore tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, untuk menindaklanjuti itu, Bapak Presiden sudah menandatangani surat pemberhentian saudara Noel," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi, pada Jumat (22/8). (mcr4/jpnn)

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer untuk posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

