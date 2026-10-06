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Presiden Prabowo Merespons soal Gugatan Ijazah Gibran

Presiden Prabowo Merespons soal Gugatan Ijazah Gibran
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Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan memberikan keterangan pada wartawan di Istana Negara Jakarta. ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merespons soal gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan Prabowo menyerahkan persoalan itu merupakan kewenangan yudikatif.

"Bapak Presiden mengatakan bahwa itu kewenangan daripada yudikatif," kata Syahganda dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

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Pernyataan itu menjawab sikap pemerintah menjelang pembacaan putusan perkara tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk kesiapan jika petitum pemohon dikabulkan.

Syahganda menegaskan Presiden Prabowo tidak akan masuk ke ranah itu, dengan mencontohkan sikap Presiden seperti pada judicial review Undang-Undang Omnibus Law yang lalu.

"Presiden ini sudah berkali-kali memperlihatkan sebagai eksekutif tidak mengintervensi," ujarnya.

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Syahganda menegaskan bahwa itu adalah sikap Presiden Prabowo yang ia ketahui dari pertemuannya dengan Kepala Negara di Hambalang pada Minggu (4/10).

"Beliau bilang itu kita serahkan kepada yudikatif," katanya.

Presiden Prabowo Subianto merespons soal gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

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