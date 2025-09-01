menu
Presiden Prabowo Minta Kapolri Naikkan Pangkat Polisi Korban Demonstrasi

Presiden Prabowo Subianto di RS Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (1/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Listyo Sigit untuk menaikkan pangkat para anggota polisi yang terluka dan cedera saat pengamanan unjuk rasa.

Menurut dia, ada sebanyak 43 petugas kepolisian yang terluka dan cedera saat mengamankan aksi.

“Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat,” ucap Prabowo di RS Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (1/9).

“Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anarkis, kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” lanjutnya.

Prabowo menuturkan bahwa saat ini terdapat 43 aparat kepolisian yang cedera dan dirawat di RS Polri.

“Sebagian besar sudah pulang, sekarang masih 17 ada di sini, 14 anggota, dan 3 masyarakat,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan ada petugas yang cedera di kepala hingga memerlukan operasi.

Tak hanya itu, terdapat pula aparat yang terluka hingga tangannya putus.

