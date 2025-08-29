menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Presiden Prabowo Minta Maaf atas Tewasnya Affan Kurniawan, Raffi Ahmad Ikut Nimbrung

Presiden Prabowo Minta Maaf atas Tewasnya Affan Kurniawan, Raffi Ahmad Ikut Nimbrung

Presiden Prabowo Minta Maaf atas Tewasnya Affan Kurniawan, Raffi Ahmad Ikut Nimbrung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Permintaan maaf Presiden kemudian menjadi sorotan luas setelah diunggah ulang oleh pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Instagram resmi mereka.

Akun Instagram resmi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717, mengunggah kembali rekaman video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita dan permohonan maafnya.

Baca Juga:

Dalam keterangan unggahannya, akun resmi pasangan selebriti tersebut menuliskan permohonan maaf dan ucapan duka yang mendalam kepada almarhum Affan Kurniawan.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah, Presiden Republik Indonesia, Bapak @prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang menjadi korban akibat tindakan petugas," demikian bunyi kutipan dari unggahan tersebut, dikutip Jumat (29/8).

Dalam pernyataan yang dibagikan itu, disebutkan pula harapan agar doa terbaik dipanjatkan untuk almarhum.

Baca Juga:

Selain itu, Raffi juga menekankan pernyataan presiden terkait negara juga berkomitmen menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh Affan Kurniawan.

"Doa terbaik kita panjatkan untuk almarhum dan negara berkomitmen untuk menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.

Presiden Prabowo meminta maaf atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, Raffi Ahmad ikut nimbrung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI