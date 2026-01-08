Presiden Prabowo: Olahragawan Menjadi Simbol Kuat atau Lemahnya Suatu Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kuatnya sebuah bangsa dan negara tercermin dari atlet dan olahragawannya.

Hal itu dikatakan Prabowo saat agenda Pemberian Penghargaan Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025, di Istana Negara, pada Kamis (8/1).

Menurut Prabowo, dalam pembangunan dan perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan tersebut.

Para olahragawan yang dipilih untuk mewakili bangsanya menjadi suatu simbol bahwa bangsa itu kuat.

“Kalau olahragawannya lemah, olahragawannya kalahan itu menggambarkan bahwa bangsa kita lemah dan bangsa kita kalahan,” ucap Prabowo di hadapan para atlet.

“Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa itu, karena itu saya sangat berterimakasih sama saudara-saudara dan saya sangat bangga dengan saudara,” lanjutnya.

Prabowo menuturkan dirinya mengikuti hampir seluruh penampilan para atlet saat pertandingan.

Dia mengaku tegang sekaligus bangga dengan penampilan para atlet yang berupaya menunjukkan bakat terbaiknya.